Все аптеки Украины
Детское питаниеЗаменители молокаБазовые сухиеСмеси базовые сухие 0-12 месHIPP ДЕТСКАЯ СУХАЯ МОЛОЧНАЯ СМЕСЬ "COMFORT" НАЧАЛЬНАЯЦены в аптеках

HIPP ДЕТСКАЯ СУХАЯ МОЛОЧНАЯ СМЕСЬ "COMFORT" НАЧАЛЬНАЯ 300 г, №1 - Запорожье (247872) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
523,04
Экономия: -86,29 грн
436,75 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
507,41
Экономия: -63,77 грн
443,64 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
470,00
Экономия: -62,00 грн
408,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
445,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
428,66 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (4)
493,65
Экономия: -48,81 грн
444,84 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
492,17
Экономия: -68,76 грн
423,41 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
509,20
Экономия: -84,58 грн
424,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
501,76
Экономия: -95,60 грн
406,16 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
534,48
Экономия: -89,64 грн
444,84 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
480,39
Экономия: -32,03 грн
448,36 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
450,09 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
481,90
Экономия: -33,00 грн
448,90 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
506,29
Экономия: -82,37 грн
423,92 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (2)
524,04
Экономия: -75,00 грн
449,04 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
512,40
Экономия: -75,65 грн
436,75 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
499,42
Экономия: -75,54 грн
423,88 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
521,88
Экономия: -77,04 грн
444,84 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
496,52
Экономия: -59,77 грн
436,75 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (2)
498,85
Экономия: -55,53 грн
443,32 грн