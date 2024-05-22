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HIPP ДЕТСКАЯ СУХАЯ МОЛОЧНАЯ СМЕСЬ "COMFORT" НАЧАЛЬНАЯ 300 г, №1 - Харьков (247872) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (3)
457,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
458,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
445,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
464,28 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
454,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3)
506,99
Экономия: -62,15 грн
444,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (6)
502,80
Экономия: -57,96 грн
444,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
459,96 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
502,76
Экономия: -37,70 грн
465,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
455,20
Экономия: -17,80 грн
437,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
499,54
Экономия: -64,28 грн
435,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
509,74
Экономия: -66,02 грн
443,72 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
455,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (1)
445,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
511,76
Экономия: -76,33 грн
435,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
500,36
Экономия: -35,30 грн
465,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
495,79
Экономия: -59,04 грн
436,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
459,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
510,20
Экономия: -83,40 грн
426,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
470,93
Экономия: -34,18 грн
436,75 грн