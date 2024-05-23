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БЕБИВИТА ФИТОЧАЙ ДЕТСКИЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ пакетик 1.5 г, №20 - Одесса (182069) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
95,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
97,54 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
87,93 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
99,34 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
102,99
Экономия: -16,80 грн
86,19 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (2)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 15
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 155
Всего: упаковка (1)
97,12 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 7/64-Н
Всего: упаковка (1)
99,34 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. 1-го Мая, 7/9-Н
Всего: упаковка (2)
97,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Очаков, ул. Первомайская, 38-А
Всего: упаковка (1)
96,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Березовка, пер. Шевченко Тараса, 4
Всего: упаковка (1)
95,93 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 83-В
Всего: упаковка (2)
95,91 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Веселиново, ул. Богданова, 1-Б
Всего: упаковка (1)
96,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Арциз, ул. Соборная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
96,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (2)
90,31 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
Всего: упаковка (2)
96,13 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (2)
96,99 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Николаевская, 22
Всего: упаковка (1)
95,67 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (2)
97,10 грн