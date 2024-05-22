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БЕБИВИТА ФИТОЧАЙ ДЕТСКИЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ пакетик 1.5 г, №20 - Львов (182069) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
103,50
Экономия: -17,31 грн
86,19 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Тершаковцев, 1
Всего: упаковка (1)
93,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
96,82 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (1)
94,59
Экономия: -0,25 грн
94,34 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (1)
97,24 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 17
Всего: упаковка (1)
98,00 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (1)
96,92 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Всего: упаковка (2)
100,51 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (1)
98,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Сосновка, ул. Галицкая, 7
Всего: упаковка (1)
87,75 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (2)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
Всего: упаковка (1)
95,93 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (3)
98,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
Всего: упаковка (1)
93,02 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Зборов, ул. Хмельницкого Богдана, 22
Всего: упаковка (1)
97,26 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Горохов, ул. Хмельницкого Богдана, 22
Всего: упаковка (1)
92,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Радивилов, ул. Четвертного, 9-А
Всего: упаковка (1)
93,62 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Стуса Василия, 13
Всего: упаковка (1)
99,34 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Турка, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (1)
97,19 грн