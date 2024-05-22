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БЕБИВИТА ФИТОЧАЙ ДЕТСКИЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ пакетик 1.5 г, №20 - Днепр (Днепропетровск) (182069) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (2)
97,79 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (2)
98,01 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (6)
97,28 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (2)
102,24
Экономия: -7,67 грн
94,57 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
96,91 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
Всего: упаковка (1)
87,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (2)
96,89 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
97,78 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
Всего: упаковка (2)
96,26 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
Всего: упаковка (1)
93,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-А
Всего: упаковка (1)
90,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Березинская, 23-А
Всего: упаковка (1)
102,99
Экономия: -16,80 грн
86,19 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Славы, 45
Всего: упаковка (2)
96,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
Всего: упаковка (1)
108,89
Экономия: -17,42 грн
91,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 17:00
Днепр, просп. Героев, 22
Всего: упаковка (1)
95,08 грн