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БЕБИВИТА ФИТОЧАЙ ДЕТСКИЙ РОМАШКОВЫЙ пакетик 1.5 г, №20 - Одесса (161804) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
В других городах:
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Еланец, ул. Парковая, 4/1
Всего: упаковка (1)
97,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Болград, ул. Варненская, 24
Всего: упаковка (1)
97,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (3)
108,72
Экономия: -12,84 грн
95,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
108,37
Экономия: -9,87 грн
98,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, ул. Горняков, 25
Всего: упаковка (1)
114,20
Экономия: -23,04 грн
91,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 65
Всего: упаковка (2)
99,37
Экономия: -3,91 грн
95,46 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (1)
102,30
Экономия: -7,70 грн
94,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, шоссе Сквирское, 224
Всего: упаковка (1)
90,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
108,69
Экономия: -6,94 грн
101,75 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ржищев, ул. Соборная, 29
Всего: упаковка (2)
87,75 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Белики, ул. Пристанционная, 1-В
Всего: упаковка (1)
96,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 113
Всего: упаковка (1)
93,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Вита-Почтовая, ул. Звенигородская, 200-Д
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/4
Всего: упаковка (1)
96,07 грн
Подорожник
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Вишневое, ул. Святоюрьевская, 14
Всего: упаковка (1)
102,99
Экономия: -16,89 грн
86,10 грн