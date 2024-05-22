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БЕБИВИТА ФИТОЧАЙ ДЕТСКИЙ РОМАШКОВЫЙ пакетик 1.5 г, №20 - Киев (161804) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (2)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (1)
108,14
Экономия: -5,86 грн
102,28 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-В
Всего: упаковка (1)
102,99
Экономия: -16,89 грн
86,10 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Европейского Союза, 58
Всего: упаковка (2)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Стеценко, 5
Всего: упаковка (1)
102,99
Экономия: -16,89 грн
86,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, просп. Берестейский, 100-З
Всего: упаковка (1)
98,76
Экономия: -9,85 грн
88,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 94
Всего: упаковка (1)
102,99
Экономия: -16,89 грн
86,10 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (1)
100,55
Экономия: -3,02 грн
97,53 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Крюковщина, ул. Богуна Ивана, 2-А
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 30
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Подорожник
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Вишневое, ул. Святоюрьевская, 14
Всего: упаковка (1)
102,99
Экономия: -16,89 грн
86,10 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 140-А
Всего: упаковка (3)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Вита-Почтовая, ул. Звенигородская, 200-Д
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн