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БЕБИВИТА ФИТОЧАЙ ДЕТСКИЙ РОМАШКОВЫЙ пакетик 1.5 г, №20 - Днепр (Днепропетровск) (161804) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
108,69
Экономия: -6,94 грн
101,75 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (1)
102,30
Экономия: -7,70 грн
94,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Белики, ул. Пристанционная, 1-В
Всего: упаковка (1)
96,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Машевка, ул. Независимости, 117
Всего: упаковка (1)
96,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Горишние Плавни, ул. Горняков, 25
Всего: упаковка (1)
114,20
Экономия: -23,04 грн
91,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (3)
108,72
Экономия: -12,84 грн
95,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (1)
108,52
Экономия: -14,63 грн
93,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
108,37
Экономия: -9,87 грн
98,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 65
Всего: упаковка (2)
99,37
Экономия: -3,91 грн
95,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/4
Всего: упаковка (1)
96,07 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Балаклея, ул. Октябрьская, 41
Всего: упаковка (1)
96,69 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 18:00
Изюм, въезд Рыночный, 3/1
Всего: упаковка (1)
96,77 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Еланец, ул. Парковая, 4/1
Всего: упаковка (1)
97,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Ильинская, 12
Всего: упаковка (1)
111,51
Экономия: -15,21 грн
96,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Ромны, ул. Руденко, 23
Всего: упаковка (1)
108,97
Экономия: -10,89 грн
98,08 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ржищев, ул. Соборная, 29
Всего: упаковка (2)
87,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Конотоп, просп. Мира, 83
Всего: упаковка (1)
109,76
Экономия: -12,52 грн
97,24 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -3,20 грн
103,30 грн