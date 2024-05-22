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БЕБИВИТА ФИТОЧАЙ ДЕТСКИЙ ПРОТИВОПРОСТУДНЫЙ пакетик 1.5 г, №20 - Киев (156908) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
96,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
97,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (4)
96,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 30
Всего: упаковка (1)
96,07 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
96,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
Всего: упаковка (2)
96,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
96,27 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 12
Всего: упаковка (1)
97,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 45-А
Всего: упаковка (1)
97,05 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 10/14
Всего: упаковка (1)
96,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Святошинская, 3-А
Всего: упаковка (1)
96,85 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 36-А
Всего: упаковка (2)
95,80 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 13-Б
Всего: упаковка (1)
96,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Погребы, ул. Единства, 61
Всего: упаковка (2)
97,76 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Шевченко Тараса, 7-Н
Всего: упаковка (2)
96,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Буча, ул. Полевая, 19
Всего: упаковка (1)
96,35 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (3)
96,28 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 31
Всего: упаковка (1)
95,83 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Згуровка, ул. Украинская, 20
Всего: упаковка (1)
96,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Богуслав, ул. Франко Ивана, 2
Всего: упаковка (1)
96,53 грн