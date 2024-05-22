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БЕБИВИТА ФИТОЧАЙ ДЕТСКИЙ ПРОТИВОПРОСТУДНЫЙ пакетик 1.5 г, №20 - Харьков (156908) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
96,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
97,99 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
96,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (7)
96,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (5)
96,92 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
96,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
96,57 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (2)
97,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
97,54 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
97,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (1)
96,31 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (3)
95,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
Всего: упаковка (1)
95,67 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (2)
97,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
97,14 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
96,14 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Байрона, 187
Всего: упаковка (1)
96,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Драгомировская, 2
Всего: упаковка (1)
96,54 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (2)
96,34 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
Всего: упаковка (2)
97,72 грн