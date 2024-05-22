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HIPP детская сухая молочная смесь "Combiotic" 3 для дальнейшего питания 300 г с 11 месяцев, №1 - Львов (911931) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
328,27
Экономия: -19,57 грн
308,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (2)
324,20
Экономия: -15,50 грн
308,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (4)
325,62
Экономия: -16,92 грн
308,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1)
318,48
Экономия: -15,66 грн
302,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
319,54
Экономия: -10,84 грн
308,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
323,68
Экономия: -20,86 грн
302,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (3)
319,23
Экономия: -10,53 грн
308,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (1)
322,07
Экономия: -13,37 грн
308,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
326,76
Экономия: -18,06 грн
308,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (2)
318,61
Экономия: -9,91 грн
308,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (2)
323,33
Экономия: -14,63 грн
308,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (4)
318,95
Экономия: -10,25 грн
308,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (3)
315,63
Экономия: -12,81 грн
302,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (2)
329,91
Экономия: -21,21 грн
308,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (4)
321,23
Экономия: -12,53 грн
308,70 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (2)
318,75
Экономия: -15,93 грн
302,82 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 140
Всего: упаковка (1)
318,35
Экономия: -15,53 грн
302,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Луцк, просп. Соборности, 26
Всего: упаковка (1)
318,73
Экономия: -10,03 грн
308,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Калиновка, ул. Шевченко, 27-А
Всего: упаковка (1)
317,02
Экономия: -14,20 грн
302,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 44 мин
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
Всего: упаковка (1)
316,27
Экономия: -13,45 грн
302,82 грн