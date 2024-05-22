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HIPP детская сухая молочная смесь "Combiotic" 3 для дальнейшего питания 300 г с 11 месяцев, №1 - Киев (911931) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Калиновка, ул. Шевченко, 27-А
Всего: упаковка (1)
317,02
Экономия: -14,20 грн
302,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 45
Всего: упаковка (1)
317,96
Экономия: -15,14 грн
302,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
Всего: упаковка (1)
316,27
Экономия: -13,45 грн
302,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 26
Всего: упаковка (1)
318,73
Экономия: -10,03 грн
308,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
Всего: упаковка (1)
321,38
Экономия: -18,56 грн
302,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (2)
326,61
Экономия: -21,14 грн
305,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
326,27
Экономия: -20,80 грн
305,47 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 140
Всего: упаковка (1)
318,35
Экономия: -15,53 грн
302,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (2)
318,75
Экономия: -15,93 грн
302,82 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (3)
315,63
Экономия: -12,81 грн
302,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (4)
321,23
Экономия: -12,53 грн
308,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
319,54
Экономия: -10,84 грн
308,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (2)
329,91
Экономия: -21,21 грн
308,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (2)
324,20
Экономия: -15,50 грн
308,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (4)
325,62
Экономия: -16,92 грн
308,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1)
318,48
Экономия: -15,66 грн
302,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
323,68
Экономия: -20,86 грн
302,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
328,27
Экономия: -19,57 грн
308,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (4)
318,95
Экономия: -10,25 грн
308,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (1)
322,07
Экономия: -13,37 грн
308,70 грн