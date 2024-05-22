Все аптеки Украины
Детское питаниеЗаменители молокаБазовые сухиеСмеси базовые сухие 6-12 месHIPP детская сухая молочная смесь "Combiotic" 3 для дальнейшего питанияЦены в аптеках

HIPP детская сухая молочная смесь "Combiotic" 3 для дальнейшего питания 300 г с 11 месяцев, №1 - Днепр (Днепропетровск) (911931) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
Всего: упаковка (1)
315,90
Экономия: -13,08 грн
302,82 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (2)
319,49
Экономия: -14,02 грн
305,47 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
319,74
Экономия: -14,27 грн
305,47 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 45
Всего: упаковка (1)
315,60
Экономия: -12,78 грн
302,82 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Калиновка, ул. Шевченко, 27-А
Всего: упаковка (1)
323,20
Экономия: -20,38 грн
302,82 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
Всего: упаковка (1)
317,84
Экономия: -15,02 грн
302,82 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 26
Всего: упаковка (1)
320,86
Экономия: -12,16 грн
308,70 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 140
Всего: упаковка (1)
313,96
Экономия: -11,14 грн
302,82 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (2)
323,71
Экономия: -20,89 грн
302,82 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (3)
321,84
Экономия: -19,02 грн
302,82 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (4)
329,38
Экономия: -20,68 грн
308,70 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (2)
318,27
Экономия: -9,57 грн
308,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
324,17
Экономия: -15,47 грн
308,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (2)
327,31
Экономия: -18,61 грн
308,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (4)
323,42
Экономия: -14,72 грн
308,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (4)
328,61
Экономия: -19,91 грн
308,70 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
321,51
Экономия: -12,81 грн
308,70 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1)
320,05
Экономия: -17,23 грн
302,82 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
312,21
Экономия: -9,39 грн
302,82 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (1)
322,81
Экономия: -14,11 грн
308,70 грн