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HIPP детская сухая молочная смесь "Combiotic" 3 для дальнейшего питания 900 г с 12 месяцев, №1 - Киев (652048) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
918,61 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
920,94 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
800,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
916,49 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
917,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Печерская, 1
Всего: упаковка (1)
848,42 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
858,67
Экономия: -55,50 грн
803,17 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
919,38 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
952,51 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (1)
884,51 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
Всего: упаковка (1)
884,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (3)
920,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
914,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
920,25 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (2)
1000,50
Экономия: -30,02 грн
970,48 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 43 мин
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
Всего: упаковка (1)
888,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
Всего: упаковка (1)
885,88 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
Всего: упаковка (1)
848,50 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Джохара Дудаева / Лондонская, 1/7
Всего: упаковка (1)
890,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Всего: упаковка (1)
848,50 грн