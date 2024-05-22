Все аптеки Украины
Детское питаниеЗаменители молокаБазовые сухиеСмеси базовые сухие 6-12 месHIPP детская сухая молочная смесь "Combiotic" 3 для дальнейшего питанияЦены в аптеках

HIPP детская сухая молочная смесь "Combiotic" 3 для дальнейшего питания 900 г с 12 месяцев, №1 - Харьков (652048) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
864,40 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
908,78 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (2)
901,41 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
864,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
901,76 грн
Первая аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
901,49 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
864,40 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
901,37 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
864,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
898,04 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
864,40 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
920,84 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
904,16 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
Всего: упаковка (1)
906,59 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
900,82 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
864,40 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
864,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (1)
905,90 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
896,55 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
864,40 грн