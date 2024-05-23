Все аптеки Украины
Детское питаниеЗаменители молокаБазовые сухиеСмеси базовые сухие 6-12 месHIPP детская сухая молочная смесь "Combiotic" 3 для дальнейшего питанияЦены в аптеках

HIPP детская сухая молочная смесь "Combiotic" 3 для дальнейшего питания 350 г с 10 месяцев, №1 - Запорожье (192005) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Йод
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
518,30
Экономия: -1,24 грн
517,06 грн
Семейная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (1)
518,28 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (1)
514,23
Экономия: -3,00 грн
511,23 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (2)
509,47
Экономия: -7,89 грн
501,58 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Соборная, 2
Всего: упаковка (1)
517,14
Экономия: -5,72 грн
511,42 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 24
Всего: упаковка (1)
520,46
Экономия: -6,47 грн
513,99 грн
Йод
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Грушевского, 1-А
Всего: упаковка (1)
510,33
Экономия: -5,25 грн
505,08 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Романов, перек. Небесной Сотни / Лялевича Сергея, 105/1
Всего: упаковка (1)
520,26 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Любар, ул. Независимости, 48
Всего: упаковка (1)
519,79 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 113-А
Всего: упаковка (4)
517,99
Экономия: -4,79 грн
513,20 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
Всего: упаковка (1)
502,38 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Соборная, 8
Всего: упаковка (1)
505,53 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Емильчино, пер. Тихого Наума, 2/2
Всего: упаковка (1)
503,90 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Красилов, ул. Грушевского, 140-Б
Всего: упаковка (1)
515,20
Экономия: -3,26 грн
511,94 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Героев Небесной Сотни, 36
Всего: упаковка (1)
518,82
Экономия: -5,48 грн
513,34 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Огиенко, 31
Всего: упаковка (1)
515,00 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хотин, ул. Олимпийская, 68
Всего: упаковка (1)
512,12
Экономия: -0,09 грн
512,03 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 84/2
Всего: упаковка (1)
513,31 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новоселица, ул. Хотинская, 7
Всего: упаковка (1)
515,55
Экономия: -2,18 грн
513,37 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новоселица, ул. Центральная, 78
Всего: упаковка (1)
512,29
Экономия: -0,83 грн
511,46 грн