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HIPP детская сухая молочная смесь "Combiotic" 3 для дальнейшего питания 350 г с 10 месяцев, №1 - Львов (192005) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (1)
504,55
Экономия: -2,01 грн
502,54 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: упаковка (1)
520,61 грн
В других городах:
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 09:00
Брюховичи, ул. Львовская, 23-А
Всего: упаковка (1)
513,44 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (2)
517,81
Экономия: -5,48 грн
512,33 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (1)
513,56
Экономия: -1,90 грн
511,66 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (1)
514,22
Экономия: -3,83 грн
510,39 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
510,81
Экономия: -3,71 грн
507,10 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
503,28
Экономия: -0,90 грн
502,38 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 45
Всего: упаковка (1)
363,17
Экономия: -0,11 грн
363,06 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
Всего: упаковка (1)
507,54
Экономия: -1,01 грн
506,53 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 4
Всего: упаковка (1)
519,70 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Галицкая, 64
Всего: упаковка (1)
519,20
Экономия: -5,51 грн
513,69 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 14 мин
Червоноград, ул. Шептицкого, 1-А
Всего: упаковка (1)
510,81 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 14 мин
Червоноград, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (1)
510,97
Экономия: -0,67 грн
510,30 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 07:30
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 13
Всего: упаковка (1)
515,04
Экономия: -2,65 грн
512,39 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шевченко Тараса, 1
Всего: упаковка (1)
515,47
Экономия: -3,15 грн
512,32 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 93/1
Всего: упаковка (2)
514,59
Экономия: -0,89 грн
513,70 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 14 мин
Бурштын, ул. Калушская, 6-К
Всего: упаковка (1)
512,29 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 04 мин
Бурштын, ул. Калушская, 5-А
Всего: упаковка (1)
509,35
Экономия: -1,00 грн
508,35 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-А
Всего: упаковка (3)
504,14 грн