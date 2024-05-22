Все аптеки Украины
Детское питаниеЗаменители молокаБазовые сухиеСмеси базовые сухие 6-12 месHIPP детская сухая молочная смесь "Combiotic" 3 для дальнейшего питанияЦены в аптеках

HIPP детская сухая молочная смесь "Combiotic" 3 для дальнейшего питания 350 г с 10 месяцев, №1 - Киев (192005) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (1)
516,13
Экономия: -2,65 грн
513,48 грн
Йод
Подробнее
Открыто Закроется в 20:50
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
520,11 грн
В других городах:
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (2)
508,71
Экономия: -3,51 грн
505,20 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Романов, перек. Небесной Сотни / Лялевича Сергея, 105/1
Всего: упаковка (1)
516,55 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Емильчино, пер. Тихого Наума, 2/2
Всего: упаковка (1)
511,37 грн
Семейная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (1)
513,20
Экономия: -2,87 грн
510,33 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Любар, ул. Независимости, 48
Всего: упаковка (1)
518,16
Экономия: -5,77 грн
512,39 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 113-А
Всего: упаковка (4)
513,81 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Жмеринка, ул. Соборная, 2
Всего: упаковка (1)
513,50
Экономия: -0,83 грн
512,67 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Красилов, ул. Грушевского, 140-Б
Всего: упаковка (1)
515,77 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
Всего: упаковка (1)
504,71
Экономия: -0,25 грн
504,46 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Соборная, 8
Всего: упаковка (1)
509,11
Экономия: -6,75 грн
502,36 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 24
Всего: упаковка (1)
517,98
Экономия: -4,89 грн
513,09 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Ровно, ул. Киевская, 60
Всего: упаковка (1)
506,67 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Счастливая, 8
Всего: упаковка (1)
508,39
Экономия: -3,78 грн
504,61 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Здолбунов, ул. Независимости, 34
Всего: упаковка (1)
514,04 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Дубровица, ул. Мира, 1-Б
Всего: упаковка (1)
518,19 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Ровно, ул. Соборная, 197
Всего: упаковка (1)
516,15 грн
Йод
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Сокиряны, ул. Грушевского, 1-А
Всего: упаковка (1)
508,73
Экономия: -4,53 грн
504,20 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 84/2
Всего: упаковка (1)
513,75 грн