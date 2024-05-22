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HIPP детская сухая молочная смесь "Combiotic" 3 для дальнейшего питания 350 г с 10 месяцев, №1 - Харьков (192005) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Йод
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Открыто Закроется в 20:50
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
519,33
Экономия: -7,94 грн
511,39 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (1)
520,26
Экономия: -10,03 грн
510,23 грн
Семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (1)
516,89 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (2)
510,08
Экономия: -2,25 грн
507,83 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Романов, перек. Небесной Сотни / Лялевича Сергея, 105/1
Всего: упаковка (1)
516,11 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Жмеринка, ул. Соборная, 2
Всего: упаковка (1)
519,81
Экономия: -8,22 грн
511,59 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Емильчино, пер. Тихого Наума, 2/2
Всего: упаковка (1)
510,98 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Любар, ул. Независимости, 48
Всего: упаковка (1)
519,66 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 113-А
Всего: упаковка (4)
515,24
Экономия: -1,12 грн
514,12 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 24
Всего: упаковка (1)
518,19
Экономия: -5,68 грн
512,51 грн
Йод
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Открыто Закроется в 21:00
Сокиряны, ул. Грушевского, 1-А
Всего: упаковка (1)
510,44 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Красилов, ул. Грушевского, 140-Б
Всего: упаковка (1)
520,09 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
Всего: упаковка (1)
510,60 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Соборная, 8
Всего: упаковка (1)
510,35 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Дубровица, ул. Мира, 1-Б
Всего: упаковка (1)
519,82
Экономия: -2,93 грн
516,89 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 84/2
Всего: упаковка (1)
515,89
Экономия: -0,54 грн
515,35 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Ровно, ул. Киевская, 60
Всего: упаковка (1)
512,56 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Счастливая, 8
Всего: упаковка (1)
509,18
Экономия: -3,08 грн
506,10 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Здолбунов, ул. Независимости, 34
Всего: упаковка (1)
512,97 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Каменец-Подольский, ул. Героев Небесной Сотни, 36
Всего: упаковка (1)
520,62 грн