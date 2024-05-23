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HIPP детская сухая молочная смесь "Combiotic" 2 для дальнейшего питания с 6 месяцев 900 г, №1 - Запорожье (652046) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
864,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
949,08
Экономия: -118,25 грн
830,83 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
980,62
Экономия: -117,99 грн
862,63 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
848,42 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
880,00 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
961,00
Экономия: -121,00 грн
840,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
864,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
864,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2)
894,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
864,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
864,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
907,61
Экономия: -67,19 грн
840,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
974,95
Экономия: -134,53 грн
840,42 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
864,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
864,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
993,94
Экономия: -163,52 грн
830,42 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
896,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
1021,24
Экономия: -180,82 грн
840,42 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
928,54
Экономия: -98,48 грн
830,06 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
864,40 грн