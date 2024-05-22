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HIPP детская сухая молочная смесь "Combiotic" 2 для дальнейшего питания с 6 месяцев 900 г, №1 - Львов (652046) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 158 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
864,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (4)
800,40 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
881,76
Экономия: -2,55 грн
879,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
864,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
880,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (3)
800,40 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
933,26 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
880,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
880,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (6)
959,95
Экономия: -161,08 грн
798,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
864,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 29 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
880,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (5)
880,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
880,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
880,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
880,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 44 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
880,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
880,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
864,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
880,00 грн