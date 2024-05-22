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HIPP детская сухая молочная смесь "Combiotic" 2 для дальнейшего питания с 6 месяцев 900 г, №1 - Харьков (652046) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
898,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
989,31
Экономия: -111,05 грн
878,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
902,71 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (5)
899,53 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
903,92 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
903,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
880,00 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
898,38 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
900,27 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (2)
900,38 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (6)
895,67 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
892,75 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (3)
895,22 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
880,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пер. Молчановский, 12
Всего: упаковка (1)
904,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (3)
906,47 грн
Аптека ваш консультант
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Всего: упаковка (1)
907,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
866,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
1003,19
Экономия: -193,62 грн
809,57 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
989,78
Экономия: -149,36 грн
840,42 грн