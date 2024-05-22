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HIPP детская сухая молочная смесь "Combiotic" 2 для дальнейшего питания с 6 месяцев 500 г, №1 - Львов (652045) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (179)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
499,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
462,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
579,55
Экономия: -118,70 грн
460,85 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (179)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
499,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (179)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
499,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (179)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
499,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
553,67
Экономия: -65,10 грн
488,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
561,57
Экономия: -100,74 грн
460,83 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 29 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (179)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
499,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (179)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
499,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (179)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
499,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
509,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 44 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (179)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
499,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (179)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
499,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
574,21
Экономия: -66,52 грн
507,69 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (179)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
499,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (179)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
499,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
578,52
Экономия: -72,28 грн
506,24 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
489,72 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (179)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
499,00 грн