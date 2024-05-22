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HIPP детская сухая молочная смесь "Combiotic" 2 для дальнейшего питания с 6 месяцев 350 г, №1 - Киев (192004) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
560,26 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (1)
542,35
Экономия: -16,27 грн
526,08 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, просп. Мартынова, 12
Всего: упаковка (1)
487,18 грн
Вета
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 9
Всего: упаковка (1)
482,55 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
Всего: упаковка (1)
487,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пухова, 142
Всего: упаковка (1)
487,18 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (2)
506,00
Экономия: -15,18 грн
490,82 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
Всего: упаковка (1)
487,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Миргород, ул. Гоголя, 72
Всего: упаковка (4)
487,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Первомайск, ул. Шевченко Тараса, 20/1
Всего: упаковка (1)
487,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайск, ул. Одесская, 78-Е
Всего: упаковка (5)
487,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Александрия, просп. Соборный, 87
Всего: упаковка (2)
487,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Александрия, просп. Соборный, 122-А
Всего: упаковка (1)
487,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (2)
487,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Ровно, просп. Князя Романа, 3
Всего: упаковка (1)
487,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Британская, 41
Всего: упаковка (1)
487,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
Всего: упаковка (2)
487,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 51
Всего: упаковка (1)
487,18 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, бульв. Строителей, 37-Л
Всего: упаковка (1)
487,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
487,18 грн