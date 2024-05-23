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БЕБИВИТА ЧАЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ "СКАЗОЧНЫЕ СНЫ" 200 г, №1 - Одесса (182074) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
219,80 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Космонавтов, 60
Всего: упаковка (1)
227,68
Экономия: -20,74 грн
206,94 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (1)
201,49 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Шевченко Тараса, 20/1
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (2)
220,22
Экономия: -21,80 грн
198,42 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 122-А
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 25-А
Всего: упаковка (1)
210,65 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 6
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
Всего: упаковка (1)
188,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
227,72
Экономия: -36,96 грн
190,76 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 43
Всего: упаковка (1)
188,67 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Зенитного полка, 10-А
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Царичанка, ул. Царичанская, 134-А
Всего: упаковка (1)
210,65 грн