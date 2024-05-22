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БЕБИВИТА ЧАЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ "СКАЗОЧНЫЕ СНЫ" 200 г, №1 - Киев (182074) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
201,49 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Печерская, 1
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3-А
Всего: упаковка (1)
210,65 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Преображенская, 8-Б
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6
Всего: упаковка (1)
210,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Воскресенская, 12-В
Всего: упаковка (2)
201,49 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Березняковская, 36-Ж
Всего: упаковка (2)
201,49 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Онлайн №2
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
192,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 58 мин
Киев, ул. Мейтуса Композитора, 5
Всего: упаковка (1)
210,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Заречная, 2
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 44-Б
Всего: упаковка (2)
192,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Александра Олеся, 2-Б
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Салютная, 2
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 36
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
Всего: упаковка (1)
195,00
Экономия: -5,85 грн
189,15 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 4-Ф
Всего: упаковка (1)
192,33 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Д
Всего: упаковка (1)
183,17 грн