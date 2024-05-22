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БЕБИВИТА ЧАЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ "СКАЗОЧНЫЕ СНЫ" 200 г, №1 - Харьков (182074) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 17
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, пл. Базарная, -
Всего: упаковка (1)
192,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, ул. Шевченко, 3
Всего: упаковка (1)
192,33 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
226,04
Экономия: -21,02 грн
205,02 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (1)
220,25
Экономия: -29,49 грн
190,76 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Зеньков, ул. Воздвиженская, 67-А
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Петропавловская, 60
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Ильинская, 12
Всего: упаковка (1)
188,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Ильинская, 12
Всего: упаковка (1)
226,31
Экономия: -30,44 грн
195,87 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 139-В
Всего: упаковка (1)
210,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Гадяч, пл. Мира, 11-Б
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Царичанка, ул. Царичанская, 134-А
Всего: упаковка (1)
210,65 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Царичанка, ул. Царичанская, 134-А
Всего: упаковка (1)
210,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
183,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (3)
183,17 грн