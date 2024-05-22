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GERBER ФРУКТОВО-ЗЛАКОВЫЙ БАТОНЧИК "БАНАН И ЯБЛОКО" 25 г, №1 - Львов (664153) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется через 15 мин
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (2)
38,08 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 07:30
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 13
Всего: упаковка (13)
38,09
Экономия: -0,06 грн
38,03 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Олесницкого, 1
Всего: упаковка (10)
38,71
Экономия: -0,49 грн
38,22 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 48/63
Всего: упаковка (8)
39,39 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 15 мин
Трускавец, ул. Скоропадского, 14
Всего: упаковка (5)
38,51 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Моршин, ул. 50-лет УПА, 2
Всего: упаковка (9)
39,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Луцк, пл. Привокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
33,61 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 15 мин
Заречное, ул. Фестивальная, 21-А
Всего: упаковка (6)
38,56 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 15 мин
Романов, перек. Небесной Сотни / Лялевича Сергея, 105/1
Всего: упаковка (5)
38,57 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (1)
33,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Киев, ул. Полтавская, 10
Всего: упаковка (1)
33,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Семеновка, ул. Независимости, 52-А
Всего: упаковка (1)
33,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Новгород-Северский, ул. Базарная, 1-А
Всего: упаковка (1)
33,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Диканька, ул. Кащука, 1-А
Всего: упаковка (1)
33,76 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Полтава, ул. Великотырновская, 31/1
Всего: упаковка (1)
33,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Каменское, просп. Аношкина, 144
Всего: упаковка (2)
33,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (4)
33,84 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
33,94 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 15 мин
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
33,67 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Первомайский, ул. Бугайченко, 23
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33,74 грн