Все аптеки Украины
Детское питаниеПрочее детское питаниеПеченьеПеченье/бисквиты злаковыеGERBER ФРУКТОВО-ЗЛАКОВЫЙ БАТОНЧИК "ЧЕРНИКА И ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА"Цены в аптеках

GERBER ФРУКТОВО-ЗЛАКОВЫЙ БАТОНЧИК "ЧЕРНИКА И ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА" 25 г, №1 - Киев (645273) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
35,87 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
35,68 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
35,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
38,48 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (14)
38,80 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 42
Всего: упаковка (2)
35,46 грн
Виталюкс
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
34,43 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
Всего: упаковка (1)
38,53 грн
Виталюкс
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Павловская, 17
Всего: упаковка (1)
34,43 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Полтавская, 10
Всего: упаковка (2)
36,43 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (3)
34,43 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (11)
36,55 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: упаковка (4)
35,46 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
39,54 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
Всего: упаковка (2)
38,48 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
39,59 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
Всего: упаковка (1)
36,15 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (1)
38,72 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
38,89 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
39,40 грн