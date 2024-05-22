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GERBER ФРУКТОВО-ЗЛАКОВЫЙ БАТОНЧИК "ЧЕРНИКА И ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА" 25 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (645273) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (2)
34,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
33,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
40,26
Экономия: -3,04 грн
37,22 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
38,67 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (4)
34,43 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
34,43 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (2)
34,43 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (2)
34,43 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
34,43 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
Всего: упаковка (3)
40,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (2)
34,43 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (2)
38,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
38,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (1)
40,16
Экономия: -5,85 грн
34,31 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (2)
34,43 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1)
34,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 99
Всего: упаковка (1)
38,69 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (3)
34,43 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10
Всего: упаковка (2)
40,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Мануйловский, 77-Б
Всего: упаковка (1)
34,43 грн