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GERBER ФРУКТОВО-ЗЛАКОВЫЙ БАТОНЧИК "ВИНОГРАД И ЯБЛОКО" 25 г, №1 - Львов (645269) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеке
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (4)
35,22
Экономия: -2,10 грн
33,12 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
32,16 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (2)
39,70 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (2)
37,87 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3)
40,65
Экономия: -5,27 грн
35,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (3)
39,77
Экономия: -3,42 грн
36,35 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
40,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (3)
40,67
Экономия: -5,29 грн
35,38 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (1)
42,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
40,97
Экономия: -4,63 грн
36,34 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (3)
34,43 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, ул. Бортнянского, 28
Всего: упаковка (3)
40,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
40,54
Экономия: -5,34 грн
35,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (3)
40,72
Экономия: -3,74 грн
36,98 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 181
Всего: упаковка (5)
38,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (3)
41,28
Экономия: -5,38 грн
35,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (3)
39,88
Экономия: -1,28 грн
38,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
Всего: упаковка (6)
40,50 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Кульпарковская, 35
Всего: упаковка (1)
42,10 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (9)
38,82 грн