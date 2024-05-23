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HIPP ДЕТСКАЯ СУХАЯ МОЛОЧНАЯ СМЕСЬ "COMBIOTIC" 4 JUNIOR 500 г, №1 - Запорожье (652049) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
499,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
504,99
Экономия: -28,99 грн
476,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
480,76
Экономия: -17,51 грн
463,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
489,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
496,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
499,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
499,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
499,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
499,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
489,72 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
499,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
445,03
Экономия: -15,01 грн
430,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
477,98
Экономия: -14,73 грн
463,25 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
499,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
494,52
Экономия: -31,27 грн
463,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
499,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
516,65
Экономия: -30,53 грн
486,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
464,81
Экономия: -17,79 грн
447,02 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
499,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-27 - 12:00
499,00 грн