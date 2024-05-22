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HIPP ДЕТСКАЯ СУХАЯ МОЛОЧНАЯ СМЕСЬ "COMBIOTIC" 4 JUNIOR 500 г, №1 - Харьков (652049) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
499,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
484,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
485,39
Экономия: -22,01 грн
463,38 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
442,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
499,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
499,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
499,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
528,69 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
530,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (5)
496,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
Всего: упаковка (1)
494,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 38
Всего: упаковка (1)
469,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
488,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
486,98 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
487,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
504,70
Экономия: -29,55 грн
475,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
487,84
Экономия: -30,46 грн
457,38 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
Всего: упаковка (1)
446,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
Всего: упаковка (1)
489,97 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
490,36 грн