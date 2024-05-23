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NAN SUPREME 1 800 г, №1 - Запорожье (584629) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
1233,84 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
Всего: упаковка (1)
1233,84 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Строителей, 16-А
Всего: упаковка (1)
1403,61 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 55
Всего: упаковка (1)
1320,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
Всего: упаковка (3)
1320,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 27-К
Всего: упаковка (1)
1401,77 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
Всего: упаковка (2)
1424,17 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Панютино, ул. Заводская, 9-А
Всего: упаковка (1)
1396,23 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
1320,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 122-А
Всего: упаковка (2)
1320,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Александрия, просп. Соборный, 87
Всего: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1
Всего: упаковка (1)
1549,17
Экономия: -109,74 грн
1439,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (2)
1322,87
Экономия: -154,24 грн
1168,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Соборная, 10/7
Всего: упаковка (1)
1307,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, перек. Сердюка Игоря / Маслова Академика, 4/11
Всего: упаковка (1)
1540,88
Экономия: -80,71 грн
1460,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 22/13
Всего: упаковка (1)
1546,95
Экономия: -184,52 грн
1362,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (1)
1531,99
Экономия: -181,41 грн
1350,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (1)
1525,62
Экономия: -106,92 грн
1418,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Юрченко, 3
Всего: упаковка (1)
1392,67 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Валки, просп. Героев Чернобыля, 3
Всего: упаковка (1)
1403,11 грн