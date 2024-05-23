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NAN SUPREME 1 800 г, №1 - Одесса (584629) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (1)
1567,98
Экономия: -199,63 грн
1368,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (1)
1533,77
Экономия: -94,34 грн
1439,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (1)
1583,38
Экономия: -176,52 грн
1406,86 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
Всего: упаковка (1)
1571,68
Экономия: -126,32 грн
1445,36 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
Всего: упаковка (1)
1551,98
Экономия: -119,95 грн
1432,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
Всего: упаковка (2)
1542,54
Экономия: -229,99 грн
1312,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
Всего: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
Всего: упаковка (1)
1554,50
Экономия: -128,39 грн
1426,11 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Николаев, ул. Космонавтов, 78
Всего: упаковка (4)
1388,67 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Вознесенск, ул. Центральная, 9
Всего: упаковка (2)
1320,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
Всего: упаковка (2)
1396,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
1399,34 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
1387,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 26
Всего: упаковка (1)
1391,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Корабельная, 17-А
Всего: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Благовещенское, ул. Героев Украины, 27
Всего: упаковка (2)
1401,97 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
1396,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 40
Всего: упаковка (1)
1233,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 122-А
Всего: упаковка (2)
1320,95 грн