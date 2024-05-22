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NAN SUPREME 1 800 г, №1 - Львов (584629) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (1)
1307,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (2)
1313,06
Экономия: -94,76 грн
1218,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (1)
1528,44
Экономия: -134,91 грн
1393,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (2)
1530,07
Экономия: -253,53 грн
1276,54 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (2)
1553,76
Экономия: -179,48 грн
1374,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (2)
1582,64
Экономия: -129,88 грн
1452,76 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (2)
1558,80
Экономия: -113,44 грн
1445,36 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:30
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (1)
1539,69
Экономия: -94,33 грн
1445,36 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
1320,95 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 16 мин
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
1320,95 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 30
Всего: упаковка (1)
1137,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 20
Всего: упаковка (1)
1319,89
Экономия: -107,80 грн
1212,09 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9
Всего: упаковка (4)
1225,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (2)
1225,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 37-А
Всего: упаковка (1)
1312,94
Экономия: -112,02 грн
1200,92 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
Всего: упаковка (1)
1225,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:45
Перечин, пл. Народная, 3
Всего: упаковка (2)
1233,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 98-А
Всего: упаковка (1)
1404,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Мукачево, ул. Купальная, 14
Всего: упаковка (2)
1396,75 грн