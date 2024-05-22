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NAN SUPREME 1 800 г, №1 - Киев (584629) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
1389,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
1392,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
1398,82 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: упаковка (1)
1360,58 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
1400,17 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
Всего: упаковка (1)
1320,95 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
1422,36 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
1387,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лаврухина, 9
Всего: упаковка (1)
1425,71 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, перек. Ахматовой Анны / Драгоманова, 9/18
Всего: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Драгоманова, 38-А
Всего: упаковка (1)
1320,95 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Свободы, 26-В
Всего: упаковка (1)
1307,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
Всего: упаковка (1)
1554,20
Экономия: -108,84 грн
1445,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всего: упаковка (1)
1399,46 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 51
Всего: упаковка (2)
1307,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 20
Всего: упаковка (1)
1307,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
1307,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Зодчих, 52-А
Всего: упаковка (1)
1402,64 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Палладина Академика, 18/30
Всего: упаковка (1)
1391,21 грн