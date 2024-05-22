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NAN SUPREME 1 800 г, №1 - Харьков (584629) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
1403,85 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
1403,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
1396,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
1398,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
1391,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
1530,35
Экономия: -162,28 грн
1368,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
1561,59
Экономия: -174,27 грн
1387,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (3)
1387,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 25-А
Всего: упаковка (2)
1393,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
1545,17
Экономия: -105,74 грн
1439,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (1)
1566,47
Экономия: -167,30 грн
1399,17 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
1389,99 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Байрона, 1-Д
Всего: упаковка (1)
1406,13 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
1396,34 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (1)
1236,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
1575,95
Экономия: -283,39 грн
1292,56 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Валентиновская, 31
Всего: упаковка (3)
1390,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
Всего: упаковка (1)
1394,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 63-Д
Всего: упаковка (1)
1394,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Всего: упаковка (1)
1394,58 грн