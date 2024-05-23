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NAN SUPREME 2 800 г, №1 - Одесса (553506) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
1400,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
1389,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
1453,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (1)
1387,00 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Цебриково, ул. Мира, 16
Всего: упаковка (1)
1400,93 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
Всего: упаковка (1)
1577,75
Экономия: -197,55 грн
1380,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (1)
1320,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
Всего: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
Всего: упаковка (1)
1540,96
Экономия: -127,28 грн
1413,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 40-А
Всего: упаковка (2)
1577,16
Экономия: -170,30 грн
1406,86 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Одесская, 78-Е
Всего: упаковка (2)
1320,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Корабельная, 17-А
Всего: упаковка (2)
1320,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (2)
1320,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (2)
1403,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
Всего: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
1402,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 40
Всего: упаковка (2)
1233,84 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
Всего: упаковка (1)
1320,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 51
Всего: упаковка (1)
1320,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Всего: упаковка (1)
1320,95 грн