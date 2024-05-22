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NAN SUPREME 2 800 г, №1 - Львов (553506) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
1574,79
Экономия: -135,36 грн
1439,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
1279,65
Экономия: -127,17 грн
1152,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
1308,47
Экономия: -139,84 грн
1168,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (4)
1313,06
Экономия: -94,76 грн
1218,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (1)
1303,00
Экономия: -150,52 грн
1152,48 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 16 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 112-Д
Всего: упаковка (1)
1307,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:30
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
1320,95 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
1320,95 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 164
Всего: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 20
Всего: упаковка (1)
1319,89
Экономия: -107,80 грн
1212,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 37-А
Всего: упаковка (1)
1312,94
Экономия: -112,02 грн
1200,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Воловец, ул. Карпатская, 48
Всего: упаковка (1)
1390,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 98-А
Всего: упаковка (1)
1404,09 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 4
Всего: упаковка (1)
1400,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 16 мин
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 33
Всего: упаковка (1)
1233,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Легоцкого, 80
Всего: упаковка (1)
1320,95 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (2)
1320,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 39
Всего: упаковка (1)
1396,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Хотин, ул. Хмельницкого Богдана, 2
Всего: упаковка (1)
1392,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (2)
1403,73 грн