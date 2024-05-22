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NAN SUPREME 2 800 г, №1 - Киев (553506) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
1385,89 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
1394,43 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
1397,96 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: упаковка (2)
1360,58 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Скрипника Мстислава Патриарха, 40
Всего: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (1)
1389,89 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (1)
1307,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Всего: упаковка (1)
1387,00 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Преображенская, 8-Б
Всего: упаковка (2)
1320,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голосеевская, 13
Всего: упаковка (1)
1403,13 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
Всего: упаковка (1)
1320,95 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 16/2
Всего: упаковка (1)
1320,95 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Соборности, 5-Д
Всего: упаковка (4)
1387,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Соборности, 7-Б
Всего: упаковка (1)
1388,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 46
Всего: упаковка (1)
1389,99 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 43-А
Всего: упаковка (1)
1546,65
Экономия: -120,54 грн
1426,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
1400,45 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 9
Всего: упаковка (1)
1387,00 грн