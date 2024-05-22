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NAN SUPREME 2 800 г, №1 - Харьков (553506) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
1402,63 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
1403,88 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
1405,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
1385,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
1402,28 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
1396,11 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
1545,17
Экономия: -105,74 грн
1439,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (1)
1566,47
Экономия: -167,30 грн
1399,17 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
1403,56 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Байрона, 1-Д
Всего: упаковка (1)
1390,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
Всего: упаковка (1)
1391,78 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
1404,71 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
1398,93 грн
Аптека ваш консультант
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
Всего: упаковка (1)
1401,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
1575,95
Экономия: -283,39 грн
1292,56 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
Всего: упаковка (2)
1405,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 63-Д
Всего: упаковка (1)
1406,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Всего: упаковка (1)
1388,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Валентиновская, 38-Б
Всего: упаковка (1)
1397,75 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Амосова, 27
Всего: упаковка (2)
1398,89 грн