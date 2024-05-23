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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществD-VITUM - ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 6 ЛЕТ (ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ)Цены в аптеках

D-VITUM - ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 6 ЛЕТ (ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ) спрей флакон 10 мл, №1 - Запорожье (397398) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
296,00
Экономия: -55,00 грн
241,00 грн
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
255,45 грн
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
273,61
Экономия: -31,96 грн
241,65 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
281,00
Экономия: -40,00 грн
241,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
255,32 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
267,99
Экономия: -33,86 грн
234,13 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
256,05 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
281,00
Экономия: -40,00 грн
241,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
274,15
Экономия: -22,94 грн
251,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
262,87
Экономия: -21,22 грн
241,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
300,77
Экономия: -58,91 грн
241,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
265,05
Экономия: -14,99 грн
250,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
278,59
Экономия: -36,94 грн
241,65 грн
Аптеки 24 часа
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
296,00
Экономия: -55,00 грн
241,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
280,99
Экономия: -31,41 грн
249,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
295,06
Экономия: -45,21 грн
249,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: упаковка (1)
254,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
266,88
Экономия: -17,50 грн
249,38 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (2)
293,42
Экономия: -51,67 грн
241,75 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
281,00
Экономия: -40,00 грн
241,00 грн