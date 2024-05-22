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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществD-VITUM - ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 6 ЛЕТ (ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ)Цены в аптеках

D-VITUM - ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 6 ЛЕТ (ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ) спрей флакон 10 мл, №1 - Львов (397398) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 28 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
271,06
Экономия: -20,43 грн
250,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 28 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
230,14 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
300,99
Экономия: -66,86 грн
234,13 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
308,99
Экономия: -74,86 грн
234,13 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
285,99
Экономия: -51,86 грн
234,13 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
324,99
Экономия: -90,86 грн
234,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 28 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
230,14 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 58 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
285,99
Экономия: -51,86 грн
234,13 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 28 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
300,99
Экономия: -66,86 грн
234,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 28 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
301,22
Экономия: -59,57 грн
241,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
315,99
Экономия: -81,86 грн
234,13 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (1)
308,99
Экономия: -74,86 грн
234,13 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
315,99
Экономия: -81,86 грн
234,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 28 мин
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (2)
230,14 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 28 мин
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
283,99
Экономия: -49,86 грн
234,13 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 28 мин
Львов, ул. Бортнянского, 28
Всего: упаковка (1)
292,99
Экономия: -58,86 грн
234,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 28 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
244,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 28 мин
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
272,00
Экономия: -29,20 грн
242,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 28 мин
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (2)
308,99
Экономия: -74,86 грн
234,13 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
244,00 грн