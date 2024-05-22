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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществD-VITUM - ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 6 ЛЕТ (ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ)Цены в аптеках

D-VITUM - ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 6 ЛЕТ (ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ) спрей флакон 10 мл, №1 - Киев (397398) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (7)
255,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
270,93
Экономия: -19,95 грн
250,98 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (1)
280,99
Экономия: -46,86 грн
234,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (2)
282,86
Экономия: -17,96 грн
264,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Борщаговская, 128
Всего: упаковка (1)
260,79
Экономия: -14,60 грн
246,19 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 17-А
Всего: упаковка (1)
230,14 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: упаковка (1)
296,99
Экономия: -62,86 грн
234,13 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 28
Всего: упаковка (2)
292,99
Экономия: -58,86 грн
234,13 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 5
Всего: упаковка (1)
280,99
Экономия: -46,86 грн
234,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 12
Всего: упаковка (1)
244,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
Всего: упаковка (1)
286,99
Экономия: -52,86 грн
234,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (1)
275,05
Экономия: -23,53 грн
251,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
Всего: упаковка (1)
279,09
Экономия: -18,09 грн
261,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (1)
284,03
Экономия: -32,75 грн
251,28 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 4/2
Всего: упаковка (1)
280,99
Экономия: -46,86 грн
234,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
Всего: упаковка (1)
268,05
Экономия: -17,36 грн
250,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 166
Всего: упаковка (1)
268,77
Экономия: -11,87 грн
256,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 10
Всего: упаковка (1)
244,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 15/1
Всего: упаковка (1)
242,79
Экономия: -7,89 грн
234,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
Всего: упаковка (1)
265,33
Экономия: -16,43 грн
248,90 грн