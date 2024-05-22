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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществD-VITUM - ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 6 ЛЕТ (ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ)Цены в аптеках

D-VITUM - ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 6 ЛЕТ (ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ) спрей флакон 10 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (397398) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
248,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
248,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
248,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (7)
269,99
Экономия: -35,75 грн
234,24 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
248,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
248,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
264,99
Экономия: -30,86 грн
234,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
248,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
248,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
269,41
Экономия: -12,20 грн
257,21 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
248,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
248,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
248,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
248,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
248,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
248,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
248,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
248,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
248,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
248,80 грн