Смеси базовые сухие с мукой

Беллакт

3 препарата
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СМЕСЬ СУХАЯ МОЛОЧНАЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ "БЕЛЛАКТ"
СМЕСЬ СУХАЯ МОЛОЧНАЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ "БЕЛЛАКТ"
400 г с овсяной мукой №1
Беллакт
Нет в наличии
СМЕСЬ СУХАЯ МОЛОЧНАЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ "БЕЛЛАКТ"
СМЕСЬ СУХАЯ МОЛОЧНАЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ "БЕЛЛАКТ"
0-12 мес. плюс 400 г №1
Беллакт
Нет в наличии
СМЕСЬ СУХАЯ МОЛОЧНАЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ "БЕЛЛАКТ"
СМЕСЬ СУХАЯ МОЛОЧНАЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ "БЕЛЛАКТ"
0-12 месяцев 400 г №1
Беллакт
Нет в наличии
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Характеристики
Производитель
Беллакт
Условия продажи
Без рецепта
Вес
400 г
Детское питание