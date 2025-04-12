Киев
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Смеси базовые сухие с мукой
Беллакт
3 препарата
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СМЕСЬ СУХАЯ МОЛОЧНАЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ "БЕЛЛАКТ"
400 г с овсяной мукой №1
Беллакт
Нет в наличии
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СМЕСЬ СУХАЯ МОЛОЧНАЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ "БЕЛЛАКТ"
0-12 мес. плюс 400 г №1
Беллакт
Нет в наличии
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СМЕСЬ СУХАЯ МОЛОЧНАЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ "БЕЛЛАКТ"
0-12 месяцев 400 г №1
Беллакт
Нет в наличии
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Форма выпуска
0-12 мес.
0-12 мес. ПЛЮС
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Беллакт
Условия продажи
Без рецепта
Вес
400 г
Детское питание
Смеси базовые сухие 0-12 мес
Смеси базовые сухие с мукой
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