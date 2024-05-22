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HIPP детская сухая молочная смесь "Combiotic" 1 начальная с рождения 900 г, №1 - Львов (652043) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
864,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 28 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
800,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 28 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
1004,81
Экономия: -164,39 грн
840,42 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 28 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
864,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 28 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (2)
800,40 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 28 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
933,26 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
864,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 28 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
864,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 28 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
959,95
Экономия: -160,85 грн
799,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 28 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
969,50
Экономия: -113,07 грн
856,43 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 43 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
880,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
880,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
880,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
864,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 28 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
880,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 58 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (3)
880,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 28 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
864,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 28 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (3)
995,55
Экономия: -196,26 грн
799,29 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
880,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
864,40 грн