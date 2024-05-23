Все аптеки Украины
Детское питаниеЗаменители молокаБазовые сухиеСмеси базовые сухие 0-6 месHIPP детская сухая молочная смесь "Combiotic" 1 начальная с рожденияЦены в аптеках

HIPP детская сухая молочная смесь "Combiotic" 1 начальная с рождения 500 г, №1 - Запорожье (652042) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
499,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
608,97
Экономия: -120,51 грн
488,46 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
579,74
Экономия: -91,71 грн
488,03 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
509,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
555,00
Экономия: -70,00 грн
485,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
516,60 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
499,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
499,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
499,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
499,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
534,94
Экономия: -51,50 грн
483,44 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
562,33
Экономия: -73,43 грн
488,90 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
499,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
581,79
Экономия: -121,39 грн
460,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
573,29
Экономия: -84,33 грн
488,96 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
607,82
Экономия: -147,42 грн
460,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
546,83
Экономия: -58,82 грн
488,01 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
499,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-27 - 12:00
499,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
499,00 грн