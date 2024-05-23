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HIPP детская сухая молочная смесь "Combiotic" 1 начальная с рождения 350 г, №1 - Одесса (192003) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
578,15
Экономия: -82,86 грн
495,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
572,57
Экономия: -78,05 грн
494,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
562,98
Экономия: -66,61 грн
496,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
567,15
Экономия: -81,11 грн
486,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
562,92
Экономия: -68,24 грн
494,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (1)
577,72
Экономия: -92,17 грн
485,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (2)
573,87
Экономия: -78,93 грн
494,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
570,35
Экономия: -84,80 грн
485,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
569,64
Экономия: -75,05 грн
494,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
Всего: упаковка (1)
581,91
Экономия: -86,61 грн
495,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (1)
574,03
Экономия: -78,71 грн
495,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (1)
562,00
Экономия: -66,64 грн
495,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (1)
561,35
Экономия: -66,23 грн
495,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (1)
569,59
Экономия: -73,22 грн
496,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (1)
560,54
Экономия: -64,17 грн
496,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Армейская, 4
Всего: упаковка (1)
565,25
Экономия: -79,61 грн
485,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
566,23
Экономия: -71,71 грн
494,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
575,98
Экономия: -81,15 грн
494,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
Всего: упаковка (2)
568,23
Экономия: -72,97 грн
495,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
572,68
Экономия: -76,31 грн
496,37 грн